Uno splendido errore: data di uscita ufficiale e prime immagini della seconda stagione

Netflix ha ufficializzato il ritorno di Uno splendido errore, la serie young adult basata sull'omonimo romanzo di Ali Novak. Dopo il successo della prima stagione, uscita nel dicembre 2023, la piattaforma ha confermato che la seconda stagione debutterà quest'estate. Inoltre, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione, segno del forte interesse da parte del pubblico. Sono state anche diffuse le nuove foto della seconda stagione, potete guardarle qui sotto.

Uno splendido errore, trama e cast

La storia riprende con Jackie Howard (interpretata da Nikki Rodriguez), che torna a Silver Falls, Colorado, dopo aver trascorso l'estate a New York. In seguito alla perdita della sua famiglia in un tragico incidente, Jackie si era trasferita nel ranch dei Walters, accolto dalla sua tutrice Katherine (Sarah Rafferty) e immerso in una nuova realtà con dieci figli e figlie. Durante la prima stagione, la ragazza si è ritrovata coinvolta in un complicato triangolo sentimentale tra i fratelli Cole (Noah LaLonde) e Alex (Ashby Gentry), opposti per carattere e stile di vita.

Nella nuova stagione, Jackie rientra a Silver Falls decisa a rimettere ordine nella propria vita: vuole ricucire il rapporto con Alex e porre dei limiti con Cole, mentre cerca di ritrovare un equilibrio all'interno della numerosa famiglia Walter. Ma il rientro si rivela tutt'altro che semplice. Alex, profondamente cambiato dopo l'estate, si mostra distante, concentrato sul rodeo e sul nuovo interesse che riceve. Cole, invece, assume un nuovo ruolo a scuola, ma il vuoto lasciato dal football lo spinge verso vecchi comportamenti problematici.

Man mano che Jackie prova a ritagliarsi un proprio spazio a Silver Falls, lottando per mantenere viva la propria identità, si troverà di fronte a una scelta che rischia di compromettere tutto ciò che ha cercato di ricostruire.

Il cast della seconda stagione vede il ritorno di numerosi volti noti: Corey Fogelmanis (Nathan Walter), Connor Stanhope (Danny Walter), Johnny Link (Will Walter), Jaylan Evans (Skylar), Zoë Soul (Hayley), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Alex Quijano (Richard), Ashley Tavares (Tara), Dean Petriw (Jordan Walter), Elix West (Parker Walter) e Lennix James (Benny Walter). Ritornano anche Alisha Newton (Erin), Ellie O'Brien (Grace), Kolton Stewart (Dylan), Mya Lowe (Kiley), Gabrielle Jacinto (Olivia), Nathanial Arcand (Mato) e Jesse Lipscombe (Coach Allen).

Tra le nuove entrate figurano Natalie Sharp nel ruolo di Blake, Carson MacCormac (Zach), Janet Kidder (Joanne), Riele Downs (Maria) e Jake Manley (Wylder).

Melanie Halsall torna come showrunner e produttrice esecutiva, affiancata da Ed Glauser e Becky Hartman Edwards. La serie è prodotta da Sony Pictures Television in collaborazione con International Production e iGeneration Studios, già noti per The Kissing Booth.