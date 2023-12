Uno splendido errore ottiene il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix

Netflix ha annunciato di aver rinnovato per la stagione 2 la sua serie Uno splendido errore, arrivata in streaming solo 12 giorni fa.

Il progetto è attualmente al primo posto nella classifica delle 10 serie in inglese più viste a livello globale e nella Top 10 di ben 88 nazioni diverse.

L'annuncio del secondo capitolo

La creatrice di Uno splendido errore, Melanie Halsall, ha dichiarato: "Sono incredibilmente elettrizzata che sia stata rinnovata per una seconda stagione. Siamo stati sopraffatti dall'amore e dal sostegno che il pubblico ha dato allo show e non vediamo l'ora di immergerci nuovamente nel mondo di Silver Falls e della vita di questi personaggi".

Lo show, di cui potete leggere la nostra recensione, è un adattamento del romanzo scritto da Ali Novak e segue la storia della quindicenne Jackie Howard (Nikki Rodriguez) che, dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, lascia la sua vita a New York e si trasferisce in Colorado per vivere con la migliore amica della madre, Katherine (Sarah Rafferty), che sta crescendo 10 figli con il marito George (Marc Blucas).

Jackie è determinata a concentrarsi sul suo sogno di essere ammessa a Princeton, il tutto mentre affronta i sentimenti che prova per Alex (Ashby Gentry), affidabile e studioso, e il misterioso e complicato Cole (Noah LaLonde).