Uno Rosso: Dwayne Johnson e Chris Evans uniscono le forze per salvare il Natale (e il film?) nel nuovo trailer

Dwayne Johnson e Chris Evans sono in missione per salvare il Natale nel nuovo trailer italiano della scatenata action comedy Uno Rosso, prodotto da Amazon MGM Studios. Nel promo il cacciatore di taglie interpretato da Chris Evans viene prelevato e portato al Polo Nord dove scopre che Babbo Natale è stato rapito. Volente o nolente, l'uomo dovrà unire le forze con il capo della sicurezza del Polo Nord, interpretato da Dwayne Johnson, per rintracciare il custode del Natale.

"State dicendo che Babbo Natale è stato rapito?" chiede Chris Evans dopo essere stato informato che "Uno Rosso", come in codice di Babbo Natale, è stato rapito. Il trailer mostra chiaramente il disgusto provato dal cacciatore di taglie per il massiccio guardiano con cui è costretto a collaborare.

Nel promo compare anche la protagonista femminile Lucy Liu, che rivolgendosi a Evans gli dice_ "Sei mio finché non lo troviamo"_.

Ad anticipare la magia del film ci pensano un orso polare con qualità umane che compare a più riprese, mentre gli armadietti delle scorte fungono anche da portali e diverse creature fantastiche appaiono durante la missione per "salvare il Natale".

I problemi (per adesso) non mancano)

Dopo due proiezioni test dall'esito controverso tenutesi lo scorso dicembre, Amazon aveva fatto trapelare la storia degli "alti punteggi" e di reazioni entusiastiche da parte degli operatori per difendere il film preventivamente. Poco dopo The Wrap aveva diffuso un report secondo cui il comportamento poco professionale di Dwayne Johnson avrebbe fatto lievitare il budget a oltre 250 milioni.

"A Dwayne non frega davvero un cazzo", aveva affermato senza mezzi termini un insider.

TheInSneider aveva poi riferito di aver sentito che le proiezioni di prova di Uno Rosso, in realtà, non erano andate molto bene e che si era trattato di un disastro assoluto, paragonandolo a Lady in the Water di M. Night Shyamalan e descrivendolo come "L'idea di ChatGPT di come dovrebbe essere un film commerciale in quattro quadranti."

Nessuno ha mai confermato queste voci, ma Amazon ha deciso di ritardare di 11 mesi l'uscita della pellicola diretta da Jake Kasdan per far calmare le acque e risolvere alcuni problemi di confezione.

Distribuito da Warner Bros, Uno Rosso arriverà nei cinema italiani il 14 novembre.