Universal e Peacock stringono un nuovo accordo per la distribuzione in streaming dei film

Jurassic World: Dominion e il nuovo film dei Minion saranno due dei titoli Universal che debutteranno in streaming in esclusiva su Peacock nel 2022.

I film Universal arriveranno a partire dal 2022 sulla piattaforma di streaming Peacock quattro mesi dopo il debutto nelle sale cinematografiche americane, a pagamento come accade attualmente con alcuni titoli su Disney+, e che verranno prodotte delle opere originali appositamente per il servizio. Il nuovo accordo, annunciato poche ore fa, diminuirà quindi i tempi previsti per la distribuzione sugli schermi delle case degli spettatori.

Universal Filmed Entertainment Group ha inoltre spiegato che i propri titoli saranno disponibili per i primi e gli ultimi quattro mesi in esclusiva su Peacock, mentre per i successivi dieci mesi saranno proposti anche da altri partner.

Peter Levinsohn, a capo di UFEG, ha dichiarato che il nuovo accordo dimostra l'impegno della società nel "costruire un ecosistema cinematografico che permetta ai filmmaker e agli artisti di raggiungere il pubblico più ampio possibile, celebrare e rafforzare l'esperienza cinematografica e, soprattutto, dare ai fan la possibilità di vivere l'esperienza dei film che amano a modo loro. Siamo eccitati nel diventare il primo partner pay-one di Peacock mentre la piattaforma continua a curare e costruire un vasto catalogo che delizierà i suoi abbonati in rapida crescita".

I film originali prodotti per la piattaforma debutteranno nel 2022, anno in cui su Peacock dovrebbero inoltre approdare titoli come Jurassic World: Dominion, un lungometraggio di Jordan Peele, The Bad Guys, Il gatto con gli stivali 2: 9 vite e 40 ladroni e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo.