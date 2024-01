Universal Epic Universe: Harry Potter, Dragon Trainer e Super Mario protagonisti del nuovo parco tematico

Nel 2025 aprirà a Orlando il nuovo parco tematico chiamato Universal Epic Universe, composto da cinque "mondi" immersivi e con oltre 50 ristoranti, negozi ed esperienze.

Universal Orlando ha svelato che le terre sono situate all'interno degli "spettacolari giardini nel cuore dell'Epico Universo" e iniziano con il Celestial Park, che ha la funzione di 'portale' degli altri quattro: The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, Super Nintendo World, How To Train Your Dragon - Isle of Berk, e Dark Universe.

I dettagli del progetto

Brian Roberts, CEO di Comcast, una settimana fa, aveva dichiarato agli azionisti della società che il parco sarà completamente originale e il "progetto più eccitante che ho visto da quando abbiamo comprato NBC Universal".

Celestial Park permetterà di attraversare dei giardini circondati da acque scintillanti ed elementi architettonici ispirati a elementi astronomici e mitologici. Gli ospiti potranno rilassarsi grazie al paesaggio o salire a bordo di una cometa per vivere un'incredibile avventura, oltre a mangiare e fare shopping. Tra le attrazioni ci sono le montagne russe Starfall Racers, con manovre uniche e una velocità incredibile, Constellation Carousel e Astronomica.

Da quegli spazi sarà possibile raggiungere lo spazio dedicato a Harry Potter in una nuova area ispirata alla Parigi degli anni '20, al Ministero della Magia e ai film di Animali Fantastici e dove trovarli.

Nel mondo dedicato ai videogiochi della Nintendo gli ospiti scopriranno un nuovo modo per giocare mentre si immergono nei mondi di personaggi amati come Mario, Luigi, la Principessa Peach e Donkey Kong.

L'isola di Berk ispirata a Dragon Trainer permetterà ai visitatori di trascorrere del tempo in un mondo abitato da draghi e vivere delle avventure in stile vichinghi.

Dark Universe, infine, permetterà di incontrare creature e realtà di ogni tipo, dagli esperimenti della Dottoressa Victoria Frankenstein al paesaggio oscuro dove i mostri vivono in un mondo all'insegna del mito e del mistero.

Tra i ristoranti ci saranno invece Atlantic, The Blue Dragon Pan-Asian Restaurant, The Oak & Star Tavern, e Pizza Moon.

Il parco offrirà invece i negozi Nintendo Super Star Store e Moonship Chocolates & Celestial Sweets, mentre negli spazi del parco ci saranno spettacolari fontane con musica e luci interattive, e l'Universal Helios Grand Hotel, composto da 500 stanze, viste spettacolari e la sua entrata dedicata al parco tematico.