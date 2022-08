Studio Ghibli: il divertente trailer dedicato alla data dell'apertura del parco tematico

Lo Studio Ghibli ha annunciato la data prevista per l'apertura del parco tematico costruito in Giappone, ecco le nuove foto.

Sui social è stato condiviso un divertente trailer per ricordare la data prevista per l'apertura del parco tematico dello Studio Ghibli: 1 novembre.

Nell'area che regalerà un'esperienza unica a tutti i fan delle opere di Hayao Miyazaki sorgerà anche una ricostruzione del Castello Errante di Howl, attualmente in costruzione.

Lo studio Ghibli ha infatti realizzato un video promozioanle dedicato al parco in cui si mostrano alcuni personaggi prendere il famoso gattobus del film Il mio vicino Totoro per raggiungere il parco. Online sono poi state condivise nuove foto e una mappa dell'area.

Il parco sarà composto da cinque aree che comprendono Youth Hill Area (Seishun no Oka Area), Dondoko Forest Area (Dondoko Mori Area), e Great Ghibli Warehouse Area (Ghibli Dai Soko Area). Nell'area chiamata Dondoko Mori i visitatori potranno inoltre ammirare una statua di legno di Totoro alta 5,2 m.

Il parco dello Studio Ghibli sarà visitabile tutto l'anno, con una piscina riscaldata, un cinema, negozi, ristoranti, un'area giochi per bambini e spazi espositivi in cui si potranno visitare delle mostre relative ai progetti portati avanti nel corso degli anni dallo studio.

Ecco nuove foto del parco dello Studio Ghibli: