Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: stasera l’annuncio con un comunicato congiunto

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano e stasera lo comunicheranno con una nota congiunta: l'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia. Erano mesi che il futuro della coppia appariva nebuloso, nonostante le smentite dei diretti interessati, oggi la loro storia d'amore, iniziata venti anni fa, sembra giunta al capolinea.

Francesco Totti e Ilary Blasi si diranno addio tra poche ore, si aspetta solo il comunicato ufficiale congiunto per mettere la pietra tombale su una delle storie d'amore più lunghe del mondo dello spettacolo. Dagospia, il primo a rivelare l'indiscrezione, ha scritto stasera "Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale".

Lo scorso febbraio il portale di Roberto D'Agostino aveva annunciato la crisi della coppia più amata di Roma parlando di un "ennesimo litigio esploso dopo una gita a Castel Gandolfo", sottolineando che nel settembre 2021 al compleanno dei 45 anni di Totti, la moglie era stata assente.

La notizia era stata smentita dai diretti interessati. Francesco Totti, oltre all'indiscrezione di Dagospia, aveva voluto rispondere anche a quelle del Corriere della Sera che aveva parlato di un flirt di Ilary con un collega della televisione e di una relazione di Totti con una donna, identificata, da altri organi di stampa, con il nome di Noemi Bocchi, una bionda seduta poche file dietro di lui durante una partita della Roma in casa. Totti in un video aveva detto: "Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire".

Ilary Blasi, ospite di Verissimo, prima dell'Inizio de L'Isola dei famosi, parlando della presunta crisi del suo matrimonio, aveva replicato: "contro di noi c'è stato un accanimento mediatico schifoso".