Unhinged: il film con Russell Crowe sarà il primo a debuttare nei cinema USA a luglio?

Unhinged, il film con Russell Crowe, verrà distribuito nelle sale mercoledì 1 luglio, diventando probabilmente il primo titolo ad arrivare nelle sale americane nei giorni in cui è prevista un'apertura generale in quasi tutti gli stati.

Mark Gill, amministratore delegato della casa di produzione Solstice, ha dichiarato: "Quando abbiamo approvato questo film avevo capito che il weekend del 4 luglio e Natale sarebbero stati i periodi meno favorevoli per una distribuzione. Avevamo previsto un debutto per il 4 settembre e poi è arrivato il COVID-19 e A Quiet Place 2 è stato posticipato ed è stato programmato nella nostra data. Abbiamo quindi dato un'occhiata al resto della stagione, all'autunno/inverno e alla primavera 2021. Le date previste per l'uscita erano già affollate e quando si aggiungono i titoli che sono stati ritardati la situazione ci ha fatto capire che sarebbe stato meglio distribuire prima il film".

Solstice, valutando quando distribuie Unhinged, ha chiesto agli esperti se nel weekend del 4 luglio era fattibile una possibile apertura delle sale e ha chiesto a oltre 1000 persone se fossero interessate a un ritorno nelle sale nel mese di luglio, ottenendo dei risultati incoraggianti: "Abbiamo pensato che forse il 40% avrebbe risposto che sarebbe stato felice di tornare nei cinema, ma siamo rimasti sorpresi nel vedere che la cifra era arrivata a quota 80%. Ci siamo convinti che abbastanza sale sarebbero state aperte da un paio di settimane, programmando film già usciti e non proponendo titoli inediti. Il nostro è un film con un budget ridotto intorno ai 33 milioni, quindi se ne guadagneremo 30 staremo bene. Se si realizza un film da 200 milioni sarebbe stato inaccettabile. Il livello che potrebbe rappresentare il successo è modesto. Per noi è stato rincuorante sentire le prospettive dei proprietari delle sale. Stiamo lanciando una società che realizza film per la distribuzione nei cinema e non c'è modo migliore rispetto a dimostrare il proprio impegno rispetto a dare il via alle attività in un'atmosfera post-pandemia. Amiamo e sosteniamo i cinema e i lavori che rappresentano, ma da un punto di vista degli affari pensiamo sia un'opportunità avere una o due settimane libere prima dell'arrivo di Mulan e Tenet".

Nel lungometraggio Russell Crowe recita accanto all'attrice Caren Pistorius che interpreta Rachel, una madre che suona il clacson della sua macchina in un momento sbagliato, scatenando la furia del personaggio interpretato dalla star australiana.

Il regista Derrick Borte ha dichiarato: "Un film grandioso è in grado di intrattenere e al tempo stesso dare il via a delle conversazioni. Credo che, in un modo davvero terrificante, Unhinged riesca esattamente a fare proprio quello".

Nel cast del film ci saranno anche Gabriel Bateman e Jimmi Simpson, mentre la sceneggiatura è firmata da Carl Ellsworth (Disturbia).