Underwater, disponibile in digitale: ecco dove vederlo

Horror-thriller ad alta tensione, Underwater è interpretato da Kristen Stewart e diretto da William Eubank, giovane regista alla sa prima esperienza con una major ma già esperto con le opere di fntascienza. Il film sarà disponibile sulle piattaforme digitali (Itunes, Google Play, Chili e TimVision) a partire dal 14 maggio. La versione digitale include tanti contenuti extra, tra cui un finale alternativo con audio-commento opzionale e feature esclusive da non perdere.

I membri dell'equipaggio dell'operazione mineraria Kepler sapevano che la loro missione sarebbe stata difficile: trenta giorni confinati nelle anguste cabine di una trivella sottomarina sul fondo dell'oceano. Ma dopo un devastante terremoto, si scatena l'inferno. Grazie alla sua prontezza, l'ingegnera elettronica Norah Price riesce a salvarsi e prevenire il disastro imminente. Lei e i membri rimanenti dell'equipaggio non hanno scelta: per avere una speranza di sopravvivenza, dovranno camminare sul fondale marino per raggiungere una trivella distante e abbandonata, sperando che le sue apparecchiature di comunicazione siano ancora funzionanti.

Underwater, la recensione: tensione e fantascienza nelle profondità marine

Il loro viaggio sottomarino diventa ancora più preoccupante quando i membri dell'equipaggio iniziano a sospettare di non essere soli. Qualcosa li sta inseguendo da vicino, pronta a colpire in qualsiasi momento. Interpretato da Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie e T.J. Miller, Underwater è un thriller inarrestabile da vivere dall'inizio alla fine con il fiato sospeso.