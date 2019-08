Underwater: il trailer del nuovo film con Kristen Stewart

Underwater, come anticipa il primo trailer, si preannuncia come un'epica avventura ambientata nelle profondità marine e il film con protagonista Kristen Stewart regalerà non poca tensione e brividi.

Il video mostra infatti l'equipaggio di un sottomarino bloccato senza possibilità di risalire in superficie e alle prese con qualcosa di molto pericoloso che sta dando loro la caccia.

I ricercatori devono così cercare di sopravvivere e lottano contro il tempo per salvarsi.

Underwater è stato diretto dal regista Will Eubank e verrà distribuito nelle sale americane il 10 gennaio 2020.

La trama ruota intorno a un gruppo di ricercatori alle prese con un terremoto che distrugge il loro laboratorio subacqueo. Nel cast del thriller, oltre a Kristen Stewart - protagonista anche delle prime foto diffuse online - ci sono anche Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr. e T.J. Miller, in uno degli ultimi ruoli interpretati prima delle controversie legate ad alcuni suoi comportamenti privati (presunte molestie/violenze sessuali e un arresto per falso allarme bomba su un treno).