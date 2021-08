Under the Banner of Heaven: Wyatt Russell, Sam Worthington e Rory Culkin nel cast della serie FX

Wyatt Russell, Sam Worthington e Rory Culkin affiancheranno Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones nella miniserie FX Under the Banner of Heaven, ispirata al libro di Jon Krakauer.

Wyatt Russell, Sam Worthington e Rory Culkin si preparano ad affiancare Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones nella miniserie FX Under the Banner of Heaven, ispirata al libro di Jon Krakauer In nome del cielo. Una storia di fede violenta.

Tra le pagine di Under the Banner of Heaven, che in parte esplora un doppio omicidio compiuto nel 1984 da due fratelli mormoni fondamentalisti, si seguono le indagini di un detective la cui fede viene messa alla prova mentre si occupa del caso di un brutale omicidio che sembra legato a una stimata famiglia dello Utah.

Andrew Garfield avrà il ruolo di Pyre, un mormone dedito nei confronti della sua chiesa e della sua famiglia che inizia a mettere in dubbio alcuni degli insegnamenti della sua comunità dopo essere entrato a contatto con una persona sospettata di omicidio. Daisy Edgar-Jones sarà invece Brenda, una giovane molto fedele che diventa una vittima.

Sam Worthington e Wyatt Russell interpreteranno i sospetti Ron e Dan Lafferty. Nel cast completo anche Denise Gough, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Sandra Seacat, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, and Christopher Heyerdahl.

Nel team della produzione del progetto destinato a GX ci saranno anche Brian Grazer e Ron Howard che hanno dichiarato: "Tra le fila di Imagine ci siamo impegnati a raccontare questa potente storia per quasi un decennio. Con la convinzione e il sostegno di FX e l'impegno di Lance Black siamo, finalmente, vicini a realizzare il progetto. Non potremmo essere più elettrizzati nel collaborare con David Mackenzie, Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones nel portare in vita questo progetto".