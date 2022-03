Under the Banner of Heaven: Andrew Garfield è un detective alle prese con un delitto nel nuovo trailer

Andrew Garfield indaga su un omicidio molto complicato nel secondo trailer della serie FX Under the Banner of Heaven.

Andrew Garfield al centro del secondo trailer della miniserie FX Under the Banner of Heaven, che negli USA debutterà il 28 aprile su FX Network and Hulu. Il video mostra Andrew Garfield nei panni di un detective dello Utah Detective che deve bilanciare fede e giustizia alle prese con le indagini su dei crimini brutali che sconvolgono una piccola comunità.

Under the Banner of Heaven si basa sul saggio del 2003 scritto da Jon Krakauer e racconta il duplice omicidio compiuto da Ron e Dan Lafferty, due fratelli mormoni che hanno ucciso la cognata Brenda e la nipote Erica nel 1984. I fratelli erano ex membri della Scuola dei Profeti, un gruppo fondamentalista mormone e Ron sosteneva di aver avuto delle visioni in cui Dio gli chiedeva di compiere il crimine.

Al centro della trama ci sarà Pyre, interpretato da Andrew Garfield, il detective che deve occuparsi del caso dei Lafferty. Mentre il giovane scopre gli indizi che collegano il gruppo religioso ai delitti, inizia ad avere una crisi di fede.

L'attore, nominato agli Oscar 2022 grazie alla sua performance in Tick, Tick... Boom!, debutterà così nel mondo della tv. Nel cast ci sono anche Daisy Edgar-Jones nel ruolo di Brenda Lafferty, Sam Worthington e Wyatt Russell avranno invece la parte di Ron e Dan Lafferty. Tra gli interpreti ci sono anche Denise Gough, Billy Howle, Allen Lafferty, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat e Christopher Heyerdahl.

Under the Banner of Heaven è stata scritta da Dustin Lance Black, mentre alla regia ci sono David Mackenzie e Isabel Sandoval.