Uncle Frank: Paul Bettany e Sophia Lillis nel trailer del dramedy di Alan Ball

Paul Bettany e Sophia Lillis sono protagonisti del dramedy on the road Uncle Frank, firmato da Alan Ball, il cui trailer è stato lanciato oggi da Amazon Prime Video.

Uncle Frank film ambientato nel profondo Sud degli USA negli anni '70, vede un cast che include Steve Zahn, Judy Greer, Stephen Root, Lois Smith e Margo Martindale.

Nel 1973, L'adolescente Beth decide di fare una sorpresa allo zio, il solitario Frank, che vive a New York City. Qui la ragazza apprenderà che l'uomo è gay e vive da tempo con il partner Wally (Peter Macdissi). Dopo la morte del padre di Frank, zio e nipote si mettono in viaggio verso Creekville, nella Carolina del Sud, per partecipare al funerale. A loro si unisce anche Wally, che aiuterà Frank a superare un trauma che lo perseguita fin dall'infanzia.

Paul Bettany è attualmente impegnato sul set di WandaVision, serie tv Disney+ dove tornerà a indossare i panni di Visione insieme a Elizabeth Olsen, che sarà la sua compagna Scarlet Witch.