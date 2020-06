Avengers: Endgame, Benedict Cumberbatch ha fatto da babysitter a Tom Holland durante il press tour

Il team di Avengers: Endgame ha chiesto a Benedict Cumberbatch di fare da babysitter a Tom Holland durante il tour promozionale del blockbuster campione di incassi.

In occasione dell'uscita di Avengers: Endgame, il cast all star è stato coinvolto nell'eccezionale battage pubblicitario e gli attori sono stati divisi in piccoli gruppi per occuparsi del press tour globale coprendo il maggior numero possibile di nazioni. Ma c'è una ragione specifica per cui il giovane Tom Holland, interprete di Spider-Man, è stato affiancato a Benedict Cumberbatch, alias Doctor Strange.

Come ormai sanno bene i fan dell'MCU, Tom Holland è noto nell'ambiente per non essere in grado a mantenere un segreto. Lui e Mark Ruffalo fanno a gara a chi tra i due si faccia sfuggire più spoiler di fronte alla stampa. Tom Holland è stato colpevole di gaffe spoilerose durante i press tour di Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming. Stavolta, per correre ai riparti, Marvel gli ha affiancato l'arguto Cumberbatch che a quanto pare è riuscito ad arginarlo in più occasioni interrompendolo prima che gli sfuggisse qualche informazione compromettente.

Avengers: Endgame, Benedict Cumberbatch fa da babysitter a Tom Holland

L'impresa ha richiesto grande concentrazione anche per Cumberbatch. Nel corso di un'intervista con Access Hollywood, Tom Holland si è quasi lasciato sfuggire importanti informazioni su Doctor Strange svelando: "Avrebbe così tante cose da dire sul Regno Quantico...". Al che Benedict Cumberbatch lo ha interrotto e ha minimizzato "Cose, solo cose." Capite ora perché i due sono stati messi insieme per il press tour?