Uncharted, Tom Holland ha lavorato come barista per prepararsi al film

Tom Holland ha rivelato di aver preso lezioni e lavorato come barista per prepararsi ad alcune scene di Uncharted.

Il protagonista di Uncharted Tom Holland non lascia nulla al caso, e nel prepararsi per il film ha deciso di acquisire sul campo le skill necessarie a sembrare un vero e proprio bartender.

Se siete già stati al cinema a vedere Uncharted e siete rimasti colpisti dall'abilità di Tom Holland di preparare cocktail, sappiate che il ragazzo ha lavorato sodo per riuscirci in modo naturale: come segnala People, l'attore ha infatti rivelato ai microfoni di Pop Culture Spotlight with Jessica Shaw di aver preso lezioni e aver persino lavorato in incognito in un bar prima di girare il film.

"Per me, uno dei miei aspetti preferiti di questo lavoro è che hai l'opportunità di imparare nuove cose per una ragione precisa, oltre che per il fatto che magari volevi cimentarti di tuo in quel determinato campo" ha affermato Holland "Così ho frequentato una scuola per bartender. E ho anche finito col fare qualche turno come barista in un locale di Londra, il che è stato molto divertente. Mi è piaciuto molto, mi mettevo subito gli abiti da bartender ed era come se fossi sotto copertura. Mi piaceva fare gli espresso martini!".

Ma il suo "lavoretto part-time" è stato presto scoperto...

"È iniziata a girare voce in città che apparentemente Tom Holland stesse lavorando in quel bar, e poi lo ha scoperto il general manager. E alla fine sono stato cacciato" ha rivelato poi l'attore "Ci sono tornato in seguito, ma è una relazione complicata la nostra... Però a quanto pare gli ho fatto un sacco di pubblicità, quindi alla fine mi ci hanno fatto rimettere piede senza storie".

Uncharted è attualmente al cinema.