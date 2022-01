Uncharted: Tom Holland ironizza sulla sua altezza facendo un confronto con Mark Wahlberg

Tom Holland è il protagonista del fim Uncharted accanto a Mark Wahlberg e la giovane star britannica ha anticipato tutti pubblicando un post dedicato alla differenza di altezza dal suo co-protagonista.

L'interprete di Nathan Drake è, ormai da tempo, al centro di alcune battute a causa dei contrattempi che affronta sul set dei film di Spider-Man interpretando le scene d'azione accanto a Zendaya, sua partner nella finzione e nella vita reale.

Anticipando ogni possibile speculazione e commento, Tom Holland ha ora specificato divertito su Instagram condividendo il trailer di Uncharted: "Per dovere di cronaca, Mark Wahlberg è 1.73 e io sono alto 1.72".

Le due star del film diretto da Ruben Fleischer non dovrebbero quindi aver dovuto affrontare delle situazioni divertenti come quelle avvenute durante i ciak di Spider-Man: No Way Home. Zendaya e Tom hanno infatti raccontato più volte che l'altezza dell'attrice, che arriva a quota 1.77, ha causato dei problemi nelle sequenze d'azione in cui Peter ha tra le braccia MJ e si sposta "volando" usando le ragnatele tra un edificio e l'altro. Al momento di atterrare, tuttavia, si verificava la situazione poco "eroica" in cui era la ragazza ad appoggiare per prima i piedi al suolo invece che essere appoggiata con grazia dall'eroe.

Nel film Uncharted Tom Holland ha la parte di Nathan Drake da giovane, impegnato a vivere delle incredibili avventure con Victor Sullivan, ruolo affidato a Mark Wahlberg.

Il lungometraggio può contare anche sulla presenza nel cast di Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Al centro della storia ci sarà il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del "più grande tesoro mai trovato", inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Avi Arad, Charles Roven e Alex Gartner sono i produttori del film, il cui sviluppo è iniziato nel lontano 2008: alcuni cambi di registi, scrittori e interpreti hanno pesantemente rallentato la produzione. Ruben Fleischer dirige il film, basato su una sceneggiatura di Art Marcum e Matt Holloway.

La serie di videogiochi originali è ideata da Amy Hennig, sviluppata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per le console PlayStation 3 e 4.