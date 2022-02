Uncharted: Tom Holland è stato investito da una macchina 17 volte per uno stunt

Tom Holland ha rivelato di essere stato investito da un'auto 17 volte durante un stunt acrobatico per Uncharted. L'attore inglese ha rivelato che l'esperienza è stata "molto dolorosa, ma molto gratificante" e che è stato un "momento di orgoglio" per lui.

Uncharted: Tom Holland in una scena d'azione

Come rivela la recensione di Uncharted, nel film al cinema da oggi, Tom Holland si misurerà con l'icona dei videogioco Nathan Drake in un'incredibile avventura alla ricerca di un tesoro nascosto che lo porterà in giro per il mondo. Ecco come ha commentato l'esperienza "automobilistica" sul set con l'Hollywood Reporter:

"Il giorno in cui sono stato investito dall'auto è stato piuttosto impressionante. È stato molto divertente. È stato anche molto doloroso, ma molto gratificante. È una cosa piuttosto interessante quando qualcuno chiede, 'Com'è andata la giornata oggi?' E io rispondo 'Ehi, sono stato investito da un'auto 17 volte'. E la gente dice 'Aspetta, cosa?' Quindi per me , è stato un momento di grande orgoglio e penso che sia una delle migliori acrobazie del film. È davvero, davvero fantastico e quello dovrebbe essere uno dei momenti salienti".

Sulla base dei trailer del film, sembra che l'acrobazia con la macchina potrebbe far parte della scena dell'aereo cargo, cena d'azione più difficile che Tom Holland ha ammesso di aver mai girato. Fortunatamente, il suo ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe lo ha preparato anche a questo.