Uncharted: la descrizione dei materiali video inediti con Tom Holland svelati al CinemaCon

Prime anticipazioni per Uncharted, l'atteso adattamento targato Sony dell'omonimo videogame che sarà interpretato da Tom Holland nei panni del protagonista e da Mark Wahlberg, che darà il volto al suo mentore.

Come riportato da ScreenRant, Sony ha presentato in anteprima alcuni filmati inediti del film al CinemaCon. In queste prime immagini di Uncharted vengono mostrate alcune sequenze, inclusa una con Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, che entra in un luogo molto simile a una grotta; lo stesso personaggio cade da un aereo cargo in uno dei momenti più spettacolari del materiale video ispirato (pare) ad Uncharted 3: Drakes Deception. In un'altra sequenza, si vede invece Sully, Mark Wahlberg, che dice: "Ti sto offrendo la possibilità di trovare cose di cui hai solo letto".

Poche, ma buone le sequenze mostrate finora al pubblico del CinemaCon, anche se i fan continuano a chiedere a gran voce un trailer ufficiale del film rimandato più e più volte. L'uscita, stavolta, è prevista per il 18 febbraio 2022.

Uncharted, basato sul videogioco del 2007 con lo stesso titolo, si propone di espandere gli eventi del gioco e funge da prequel, raccontando come un giovane Nathan Drake e Sully, il suo mentore, si sono incontrati e sono diventati partner, entrando nel business della caccia ai tesori.

A completare il cast ci sono Tati Gabrielle nei panni di Braddock, Sophia Ali nei panni di Chloe Frazer e Antonio Banderas in un ruolo ancora sconosciuto, mentre Ruben Fleischer (Venom) è alla regia.