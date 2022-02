Uncharted: le prime reazioni sui social, la critica è divisa

Scaduto l'embargo, le prime reazioni della critica americana dopo la visione di Uncharted, action movie interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg, sono trapelate in rete mostrando una critica divisa nei giudizi.

Uncharted: Tom Holland e Sophia Ali in un'immagine

Uncharted, adattamento del popolare videogame, vede Tom Holland nei panni di una versione giovane di Nathan Drake, impegnato a vivere delle incredibili avventure insieme al mentore Victor Sullivan (Mark Wahlberg.9 Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle.

Mentre i critici più benevoli lodano il film per il disimpegno e le spettacolari sequenze action, le principali critiche sono rivolte alla scelta di allontanarsi dal materiale originale e dal casting discutibile.

Tanner Demon di ComicBook.com ha assegnato al film 3,5 stelle su 5, definendo il film "divertimento formulaico":

"Probabilmente ad apprezzare di più questo film saranno coloro che hanno giocato ai videogame della serie e hanno potuto scegliere Nathan tra i personaggi disponibili, ma non sono abbastanza coinvolti da rimanere bloccati dalle incongruenze. Per chi non conosce Uncharted, lasciate che Tom Holland sia il vostro Nate e lasciate stare i paragoni con Pirati dei Caraibi e Indiana Jones. I fan più accaniti potrebbero non vedere mai i loro personaggi preferiti tradotti come vorrebbero, ma quasi sicuramente avremo altri film dopo questo, quindi è meglio guardare Uncharted nello stesso modo in cui si propone, non troppo seriamente".

L'uscita italiana di Uncharted al cinnema è fissata per il 17 Febbraio.