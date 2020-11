Unbreakable: M. Night Shyamalan condivide una foto dal set per celebrare il ventesimo anniversario

Unbreakable compie 20 anni e il regista M. Night Shyamalan ha celebrato l'importante anniversario condividendo una foto dal set del lungometraggio.

Il filmmaker ha infatti scritto su Twitter: "Questa è un'immagine di me sul set mentre sto dirigendo la scena in cui Elijah cade dalle scale della metropolitana in Unbreakable, 20 anni fa".

Shyamalan ha poi aggiunto: "La mia figlia maggiore è ora una musicista professionista e quella che indossa il pannolino ha da poco diretto due episodi di Servant. Buon ventesimo anniversario al cast e alla troupe".

Il film Unbreakable - Il predestinato aveva come protagonista David Dunn, personaggio interpretato da Bruce Willis, che possiede delle capacità speciali come una forza sovraumana, sopravvissuto a un incidente in cui hanno perso la vita tutte le persone a bordo di un treno. L'uomo incontra Elijah Price/Mr. Glass, parte affidata a Samuel L. Jackson, che soffre di una malattia ossea ed è ossessionato dall'idea di trovare qualcuno che è il suo esatto opposto.

Nel 2016 M. Night Shyamalan ha inserito alla fine di Split una scena in cui riappariva David Dunn, svelando il legame tra i due lungometraggi e gettando le basi per Glass, il terzo capitolo della trilogia.

Attualmente il filmmaker sta lavorando alla seconda stagione di Servant, la serie che arriverà il 15 gennaio su Apple TV+.