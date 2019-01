Un'avventura: il poster del film con Laura Chiatti e Michele Riondino

Un'avventura è la commedia romantica, ispirata alle canzoni di Lucio Battisti, diretta dal regista Marco Danieli con protagonisti Laura Chiatti e Michele Riondino e online, in attesa del debutto nelle sale previsto per il 14 febbraio, è stato condiviso il primo poster ufficiale.

La sinossi anticipa:

Anni '70. Giovane e ribelle, Francesca (Laura Chiatti) ha girato il mondo seguendo l'onda della liberazione sessuale. Quando torna nel paese di provincia in cui è nata, è una persona completamente diversa dalla ragazzina dalle bionde trecce e gli occhi azzurri che ricordava il suo vicino di casa Matteo (Michele Riondino), da sempre innamorato di lei.

Il romantico percorso che Matteo intraprende per conquistare Francesca diventa la scusa per ripercorrere, attraverso spettacolari coreografie e una delicata regia, i più grandi successi musicali di Battisti e Mogol.

Le riprese del film sono durate sette settimane e si sono svolte tra Roma e la Puglia. Il ruolo di consulente artistico è stato affidato a Giulio Rapetti in arte Mogol, co-autore di molte famose canzoni di Battisti.

Le coreografie del lungometraggio sono state curate da Luca Tommassini e nel cast ci sono anche Valeria Bilello, Giulio Beranek, Alex Sparrow, Dora Romano, e Diodato.