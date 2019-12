Una vita anticipazioni 6 dicembre 2019: Telmo scopre la verità sui quadri di Samuel

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 6 dicembre 2019 su Canale 5, Padre Telmo scopre la verità rispetto ai quadri che Samuel ha detto di aver comprato per Lucia: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 6 dicembre 2019 e le anticipazioni sono foriere di cattive notizie per Samuel e per il suo piano di sposare Lucia così da derubarla della sua eredità.

Dopo l'interrogatorio a cui Felipe ha sottoposto Alicia, dubitando della sua reale competenza in fatto di restauro artistico, il piano di Samuel ormai fa acqua da tutte le parti. Non soltanto, nel suo faccia a faccia con Lucia, è riuscito a insinuare in lei il dubbio sulle reali intenzioni dell'Alday, ma ora Telmo ha addirittura scoperto che i quadri che Samuel dice di aver acquistato sono in realtà dei falsi: è stato Vicente a falsificarli, mentre il vero autore è Sanchez Medrano.

Una vita tornerà domani, 6 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5

