Una vita anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019: Raul scopre la verità su Javier

Una Vita torna per una nuova settimana, dal 2 all'8 dicembre 2019 e le anticipazioni sono foriere di rivelazioni, per Raul sul conto del padre, quanto per Lucia sul conto di Samuel.

Anticipazioni di lunedì 2 dicembre 2019:

A Javier non bastano le 25 pesetas di Carmen e pretende dall'ex moglie le chiavi di casa dell'Alday per compiere un furto. Minaccia, inoltre, di portare con sè il figlio Raul. Telmo, che è finalmente riuscito a parlare da solo con Lucia, la mette in guardia da Samuel.

Anticipazioni di martedì 3 dicembre 2019:

Samuel torna da Lucia con diverse opere d'arte che dice di aver acquistato ma per Telmo si tratta di falsi, Lucia invece nota che sono piuttosto recenti e per questo non hanno alcun bisogno di restauro. Susana, intanto, non sta bene, come rivela Augustina a Liberto.

Anticipazioni di mercoledì 4 dicembre 2019:

Felipe e Celia scoprono che il quartiere molto povero in cui abitava il loro figlio adottivo Tano è stato colpito da un'inondazione. Celia non ha dubbi quando decide di far riparare in casa propria tutti gli abitanti che sarà possibile ospitare.

Anticipazioni di giovedì 5 dicembre 2019:

Javier, nonostante la promessa fatta all'ex moglie di non coinvolgere Raul nella rapina se lei avesse consegnato le chiavi, porta con sè il figlio per svaligiare la casa di Samuel. Il ragazzino però si spaventa: ha notato che il padre è armato.

Anticipazioni di venerdì 6 dicembre 2019:

Telmo riesce a scoprire che i quadri acquistati da Samuel sono in realtà dei falsi: è stato Vicente a falsificarli, mentre il vero autore è Sanchez Medrano.

Anticipazioni di domenica 8 dicembre 2019:

Raul scopre che suo padre è ricercato e si avventa istintivamente contro di lui quando capisce che sta per sparare a sua madre. Intervengono le forze dell'ordine e Javier viene finalmente arrestato. Signore e domestiche di Acacias, insieme a Padre Telmo, si mettono all'opera per gli sfollati di Hoyo, ma Susana teme che tra di loro possa nascondersi un brutto ceffo pagato dagli Escalona, dopo le lettere minatorie ricevute. Mentre Liberto è sempre più insospettito dall'atteggiamento delle due donne, Susana chiede a Rosina di pagare la cifra richiesta, ma lei rifiuta. Tra gli sfollati di Hoyo, intanto, si sta diffondendo una brutta febbre, Telmo teme un'epidemia.

L'appuntamento con le nuove puntate di Una vita è per oggi, lunedì 2 dicembre, fino a domenica 8 dicembre sempre intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.