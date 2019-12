Una vita anticipazioni 4 dicembre 2019: Celia e Felipe decidono di aiutare un intero quartiere

Nella puntata di Una Vita, in onda mercoledì 4 dicembre 2019 su Canale 5, Celia e Felipe decidono aiutare gli sfollato del quartiere poverissimi da cui proviene Tano: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 e le anticipazioni lasciano per un attimo da parte il triangolo tra Telmo, Samuel e Lucia per concentrarsi su una catastrofe ambientale.

Felipe infatti è venuto a sapere che il quartiere poverissimo in cui è nato Tano, il figlio che ha adottato con Celia, è stato colpito da una terribile inondazione che ha lasciato molte persone senza neppure un tetto sulla testa. Celia, lasciando da parte i drammi di Lucia, Alicia e compagnia, decide che non c'è tempo da perdere e dà istruzioni perchè la propria dimora serva da ricovero per tutti coloro che necessitano urgentemente del suo aiuto e che sarà possibile ospitare.

Una vita tornerà domani, 4 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5

