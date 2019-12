Una vita anticipazioni 3 dicembre 2019: per Telmo le opere di Samuel sono false

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 3 dicembre 2019 su Canale 5, Samuel è tornato da Lucia con molti quadri ma per Telmo sono tutti falsi: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di martedì 3 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano nella faida tra Samuel e Telmo per conquistare la fiducia di Lucia.

Samuel, come promesso, è tornato dal suo viaggio portando con sè molte opere d'arte da far restaurare a Lucia ma Telmo la mette in guardia: quei quadri, a suo parere, sono falsi. Lucia stessa, d'altronde aveva notato che qualcosa non andava nel constatare che erano stati realizzati troppo di recente. Susana intanto ha dei seri problemi: a parlarne a Liberto è Augustina.

Una vita tornerà domani, 3 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 2 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.