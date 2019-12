Una vita anticipazioni 31 dicembre 2019: Celia è davvero in punto di morte?

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 31 dicembre 2019 su Canale 5, Celia chiede la benedizione del parroco perchè convinta di stare per morire: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di martedì 31 dicembre 2019 e le anticipazioni riportano l'attenzione su Celia ma anche sul matrimonio di Lolita e Antonito.

La ragazza ha infatti deciso di rimandare le nozze con l'amato Antonito. Non solo per la salute di Celia: da Cabrahigo, paese d'origine di Lolita, è arrivato Ceferino che pretende ora da lei che rispetti una vecchia tradizione del luogo. Sarà qualcosa che comprometterà irrimediabilmente il matrimonio con Antonito?

Celia, intanto, dopo la diagnosi del medico, farà chiamare il parroco al suo capezzale, certa che la morte sia ormai vicina.

Una vita tornerà domani, 31 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 30 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.