Una vita anticipazioni 30 dicembre 2019: la salute di Celia preoccupa il dottore

Una Vita torna con la puntata di lunedì 30 dicembre 2019 e le anticipazioni ruotano ancora intorno all'allarmante situazione in cui versa Celia.

Tutti, a partire da Lucia, hanno compreso subito la gravità della malattia di Celia, costretta a letto ormai da giorni. Felipe è riuscito a trovare un medico e a portarlo al suo capezzale, nella speranza che possa salvarla, ma il dottor Quiles, dopo averla visitata, condivide un terribile sospetto: che l'epidemia degli alluvionati dell'Hoyo si sia diffusa fino a colpire proprio Celia. Se così fosse, sono tutti in pericolo.

Una vita tornerà domani, 30 dicembre, eccezionalmente intorno alle 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Mercoledì 1° gennaio la soap non andrà in onda.