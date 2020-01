Una vita anticipazioni 3 gennaio 2020: Felipe è disposto a morire per Celia

Nella puntata di Una Vita, in onda venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5, Felipe rischia tutto pur di non lasciare sola sua moglie Celia costretta al letto: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di venerdì 3 gennaio 2020 e le anticipazioni si concentrano su Felipe e sul suo gesto d'amore disperato nei confronti della moglie Celia.

Samuel, vista la ritrovata armonia tra Lucia e Telmo, decide di offrire ospitalità in casa propria sia a Felipe che a Lucia, con grande disappunto di Telmo. Felipe però non accetta di lasciare sola l'amata Celia proprio nel momento più disperato e, proprio quando la salute di sua moglie continua a peggiorare, lui si barrica nella loro casa e la bacia sulle labbra, a costo di essere contagiato.

Una vita tornerà domani, 3 gennaio 2020, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 2 gennaio, alle 14:10 su Canale 5.