Una vita anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: Lucia si riavvicina a Telmo

Una Vita torna per una nuova settimana, dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 e le anticipazioni parlano di un riavvicinamento tra Telmo e Lucia che non piace per niente a Samuel.

Anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2019

Tutti, a partire da Lucia, hanno compreso subito la gravità della malattia di Celia, costretta a letto ormai da giorni. Felipe è riuscito a trovare un medico e a portarlo al suo capezzale, nella speranza che possa salvarla, ma il dottor Quiles, dopo averla visitata, condivide un terribile sospetto: che l'epidemia degli alluvionati dell'Hoyo si sia diffusa fino a colpire proprio Celia. Se così fosse, sono tutti in pericolo.

Anticipazioni di martedì 31 dicembre 2019

Lolita ha deciso di rimandare le nozze con l'amato Antonito. Non solo per la salute di Celia: da Cabrahigo, paese d'origine di Lolita, è arrivato Ceferino che pretende ora da lei che rispetti una vecchia tradizione del luogo. Sarà qualcosa che comprometterà irrimediabilmente il matrimonio con Antonito? Celia, intanto, dopo la diagnosi del medico, farà chiamare il parroco al suo capezzale, certa che la morte sia ormai vicina.

Anticipazioni di giovedì 2 gennaio 2020

Mentre Inigo scommette su un incontro di box, la casa di Celia viene messa in quarantena. Lucia è disperata per quella che sembra essere ormai la sorte certa di sua cugina ma Telmo la rassicura.

Anticipazioni di venerdì 3 gennaio 2020

Samuel decide di dare ospitalità a Felipe e Lucia in casa propria, contro il parere di Telmo, ma Felipe non riesce a lasciare sola sua moglie.

L'appuntamento con le nuove puntate di Una vita è per oggi, lunedì 30 dicembre, fino a venerdì 3 gennaio 2020 intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Una vita sarà in pausa mercoledì 1° gennaio 2020.