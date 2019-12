Una vita anticipazioni 24 dicembre 2019: la salute di Celia distoglie Lucia dal matrimonio

Una Vita torna con la puntata di martedì 24 dicembre 2019 e le anticipazioni sono dedicate alla salute compromessa di Celia e al matrimonio di Lucia e Samuel.

L'Alday infatti aveva organizzato anche un banchetto per chiederle ufficialmente la mano e chiudere una volta per tutte il triangolo con Telmo, ma Lucia, in ansia per la salute di Celia, non vuole neppure sentir parlare di matrimonio, vuole dedicarsi anima e corpo alla cura dell'amica. Felipe è alla disperata ricerca di un medico ma nessuno è libero. La salute di Celia continua a peggiorare.

Una vita tornerà domani, 24 dicembre, eccezionalmente intorno alle 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. La puntata in onda sarà una, della durata di 30 minuti circa, seguita da un film a tema natalizio.

