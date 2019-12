Il Segreto e Una vita: Mediaset mette in pausa la programmazione durante le feste di Natale

Il Segreto e Una vita modificheranno la propria programmazione durante le feste di Natale. Mediaset ha infatti preferito evitare i giorni già in rosso sul calendario, sostituendo le sue soap di Canale 5 con film e programmi più a tema.

Quando saranno in pausa Una vita e Il segreto? Succederà solo per tre giorni, il 25, 26 e 31 dicembre, mentre la programmazione sarà rispettata per tutti gli altri giorni.

Le puntate di entrambe le soap saranno leggermente più brevi del solito, mentre soltanto per Una vita ci sarà una piccola variazione d'orario per la messa in onda, anticipata dalle 14:10 alle 13:40 circa.

D'altronde le "anomalie" rispetto alla messa in onda delle sue soap di punta, sono cominciate nella programmazione di Canale 5 proprio durante questo weekend, che ha visto i due prodotti spagnoli andare in onda sabato 21 dicembre ma non domenica 22.

E Un posto al sole? Per la soap di Rai3 nessun cambio ancora comunicato, di conseguenza le puntate dovrebbero andare in onda anche nei giorni del 25, 26 e 31 dicembre seguendo la normale programmazione delle 20:45 dal lunedì al sabato.