Una vita anticipazioni 23 dicembre 2019: Samuel vuole chiedere a Lucia di sposarlo, ma...

Nella puntata di Una Vita, in onda lunedì 23 dicembre 2019 su Canale 5, Samuel, che vuole chiedere a Lucia di sposarlo, vede il suo piano intralciato: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di lunedì 23 dicembre 2019 e le anticipazioni prevedono una grossa delusione in arrivo per Samuel e grossi guai dalle parti di Acacias.

Samuel infatti vorrebbe approfittare della situazione che si è venuta a creare dopo il loro viaggio e la notte passata insieme lontani da casa per chiedere a Lucia di sposarlo e coronare così il proprio piano. Organizza per questo un rinfresco ma sfortunatamente si trova a fare i conti con qualcosa che è più grande di tutti gli abitanti di Acacias: Celia manifesta i gravi sintomi di un malore e la sua salute preoccupa molto Lucia. Sarà l'inizio di una nuova epidemia?

Una vita tornerà domani, 23 dicembre, eccezionalmente intorno alle 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. La puntata in onda sarà una, della durata di 30 minuti circa, seguita da un film a tema natalizio.

