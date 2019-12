Una vita anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019: la salute di Celia preoccupa tutti

Una Vita torna per una nuova settimana, dal 23 al 27 dicembre 2019 e le anticipazioni vedono la salute di Celia al centro dell'attenzione di tutti ad Acacias.

Anticipazioni di lunedì 23 dicembre 2019

Samuel vorrebbe approfittare della situazione che si è venuta a creare dopo il loro viaggio e la notte passata insieme lontani da casa per chiedere a Lucia di sposarlo e coronare così il proprio piano. Organizza per questo un rinfresco ma sfortunatamente si trova a fare i conti con qualcosa che è più grande di tutti gli abitanti di Acacias: Celia manifesta i gravi sintomi di un malore e la sua salute preoccupa molto Lucia. Sarà l'inizio di una nuova epidemia?

Anticipazioni di martedì 24 dicembre 2019

Lucia, in ansia per la salute di Celia, non vuole neppure sentir parlare di matrimonio, vuole dedicarsi anima e corpo alla cura dell'amica. Felipe è alla disperata ricerca di un medico ma nessuno è libero. La salute di Celia continua a peggiorare.

Anticipazioni di venerdì 27 dicembre 2019

Mentre Marcelita torna ad Acacias, anche Lolita pensa di posticipare il suo matrimonio per assistere Celia, ma è lei stessa ad impedirglielo.

Il Segreto e Una vita: Mediaset mette in pausa la programmazione durante le feste di Natale

L'appuntamento con le nuove puntate di Una vita è per oggi, lunedì 23 dicembre, fino a venerdì 27 dicembre eccezionalmente intorno alle 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Una vita sarà in pausa per le feste natalizie nei giorni del 25, 26 e 31 dicembre.