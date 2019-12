Una vita anticipazioni 21 dicembre 2019: Telmo è furioso con Lucia

Nella puntata di Una Vita, in onda eccezionalmente sabato 21 dicembre 2019 su Canale 5, Telmo è furibondo con Lucia per aver passato la notte fuori: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di sabato 21 dicembre 2019 e le anticipazioni ritornano sulla notte fuori di Lucia e Samuel, che rischia di avere molte più conseguenze di quante la giovane potesse mai immaginare.

Lolita si lascia sfuggire davanti a Ursula la notizia di Lucia e Samuel, così lei corre a raccontare tutto a Telmo, che ora è furioso con Lucia per la sua poca prudenza. Mentre Celia si dice preoccupata per le conseguenze di quell'imprudenza ma anche delusa per il comportamento di Lucia, Felipe se la prende con lei e con Lolita per avergli nascosto tutto.

Una vita tornerà domani, 21 dicembre, eccezionalmente di sabato con due puntate, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 20 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.