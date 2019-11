Una vita anticipazioni 20 novembre 2019: Lucia è completamente in balia di Samuel e Alicia

Nella puntata di Una Vita, in onda mercoledì 20 novembre 2019, nonostante gli sforzi di Telmo, Lucia continua ad essere completamente succube del piano di Alicia e Samuel: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di mercoledì 20 novembre 2019 e le anticipazioni parlano di una Lucia Alvarado completamente succube del perfido piano di Samuel e Alicia.

Mentre Telmo è disposto a tutto pur di salvarla, nonostante la condanna e nonostante l'ordine di non avvicinarsi a lei, Lucia continua ad essere completamente soggiogata da Samuel, che, con la complicità di Alicia, è sempre più vicino al raggiungimento dell'obiettivo: impossessarsi della cospicua dote della donna.

Carmen nel frattempo continua ad essere tormentata dal pensiero che suo figlio Raul possa seguire il cattivo esempio del padre. Decide così di aiutarlo a cercare un lavoro, nel tentativo di riavvicinarsi a lui e di spingerlo verso un futuro più onesto. Ma il ritorno dell'ex marito potrebbe complicare il suo piano.

Una vita tornerà domani, mercoledì 20 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 19 novembre, sempre alle 14:10 su Canale 5.