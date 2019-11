Una vita anticipazioni 19 novembre: Cesareo fa i conti con le minacce di Samuel

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 19 novembre 2019 alle 14:10, Samuel minaccia duramente Cesareo per impedirgli di confessare sul caso Gutierrez: le anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di martedì 19 novembre 2019 e le anticipazioni parlano di un duro scontro tra Cesareo e Samuel, disposto a farlo tacere con ogni mezzo dopo quanto accaduto al cocchiere Gutierrez.

Samuel, dopo aver chiesto l'aiuto di Batan per eliminare Gutierrez, scomodo testimone di Padre Telmo, deve minacciare Cesareo, in preda ai sensi di colpa, per evitare che sveli la verità.

Telmo nel frattempo ha capito di non potersi fidare di Alicia, disposta a negare la realtà solo per convenienza economica. C'è qualcosa però che lo preoccupa di più: ha visto Alicia parlare con Lucia, ed è cosciente di quanto la ragazza sia influenzabile. Tanto più che Lucia rifiuta ancora un confronto con lui.

Carmen, intanto, cerca di ricucire lo strappo con il figlio Raul, che non riesce ad accettare nè che sua madre si sia rifatta una vita, nè, sembra, la natura disonesta di suo padre. Ma proprio quando sembra che gli spettri passati siano ormai lontani, a Carmen sembra di scorgere per le strade di Acacias proprio lui: il marito El Adonis.

Una vita tornerà domani, martedì 19 novembre, alle 14:10 su Canale 5