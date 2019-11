Una vita anticipazioni 18 novembre: Padre Telmo vuole smascherare Samuel ad ogni costo

Una Vita torna con la puntata di lunedì 18 novembre 2019 e le anticipazioni descrivono Telmo come disposto a tutto pur di smascherare il perfido Samuel Alday.

Padre Telmo è stato pubblicamente accusato da Lucia durante il processo: a convincerla è stato Samuel, interessato solo al cospicuo patrimonio della donna. La sola colpa di Telmo sta nell'aver provato a mettere in guardia la Alvarado, e come conseguenza si è ritrovato pubblicamente accusato per qualcosa che non ha commesso. A questo punto non gli resta che provare a smascherare Samuel, sperando nell'aiuto di Gutierrez, il cocchiere che ha accompagnato la donna là dove dovrebbe essere avvenuta la violenza. Sembra questa l'ultima possibilità per Telmo di strappare Lucia a un destino che sembra già scritto.

Una vendetta, intanto, sta per consumarsi: Ursula si imbatte in Cesareo, l'uomo che era stato pagato proprio da Samuel per minacciarla. Così, al ritorno di Padre Telmo in canonica, cova il suo personale piano di vendetta.

Una Vita tornerà domani, lunedì 18 novembre, alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.