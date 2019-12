Una vita anticipazioni 10 dicembre 2019: Rosina e Susana vengono ricattate

Nella puntata di Una Vita, in onda martedì 10 dicembre 2019 su Canale 5, Susana e Rosina si ritroveranno sempre più invischiate in una rete di ricatti: anticipazioni.

Le parole di Padre Telmo a favore dei rifugiati sembrano aver fatto breccia nel cuore di Celia e di Lucia, ma quando Samuel scopre che la ragazza ha fatto visita alla casa parrocchiale, chiede a Felipe di convincerla a non farvi più ritorno. Intanto Susana e Rosina scoprono di dover pagare una somma di denaro per tenere buono il ricattatore e il tempo a disposizione della sarta è sempre meno: come diceva il messaggio sul retro del disegno, Susana ha 5 giorni per trovare tutti i soldi.

Una vita tornerà domani, 10 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 9 dicembre, alle 14:10 su Canale 5.