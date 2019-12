Una vita anticipazioni 9 dicembre 2019: Flora e Servante diventeranno soci?

Una Vita torna con la puntata di lunedì 9 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano ancora della sciagurata vicenda di Carmen, ma ipotizzano un futuro d'affari insieme per Flora e Servante.

Con il tentato furto in casa di Samuel si è sfiorata la tragedia: Raul, per tentare di difendere sua madre dalla violenza del padre, è stato colpito da un colpo partito dall'arma di Javier. Per fortuna sembra che la fortuna non l'abbia abbandonato in quei terribili attimi di terrore, e il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo Flora e Servante stanno pensando di diventare soci.

Padre Telmo invece sta cercando di sensibilizzare Acacias: i rifugiati hanno bisogno di tutto il sostegno possibile, e per convincere gli abitanti pronuncerà una toccante omelia.

Una vita tornerà domani, 9 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 8 dicembre, alle 14:30 su Canale 5.