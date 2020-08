Una sirena a Parigi: la clip in anteprima del film in uscita al cinema

Vi presentiamo in anteprima una clip video di Una sirena a Parigi, film francese diretto da Mathias Malzieu, in uscita al cinema il 20 agosto, grazie a Vision Distribution, e pronto a conquistare il pubblico più romantico.

Se c'è una cosa che il cinema ha saputo fare nel corso dei decenni, più di ogni altra forma d'arte, è quella di prendere per mano le persone e condurle in mondi da fiaba, facendole entrare in contatto con dinamiche altrimenti impossibili da vivere nella realtà. Ed è questo il solco, lasciato in passato dai film più romantici, che vuole ripercorrere Una sirena a Parigi.

Una sirena a Parigi: un'immagine di scena

La clip anticipa proprio le atmosfere che caratterizzeranno il film dall'inizio alla fine. Ci troviamo nella capitale francese, considerata da sempre la città più romantica del mondo, durante l'estate del 2016. Nel pieno della calda stagione, una pioggia torrenziale inonda la città, invadendone strade e vicoli e mettendo i parigini di fronte ad uno scenario apocalittico. Ma è proprio durante questa apparente fine del mondo che la vita di Gaspard Snow, un uomo disilluso dall'amore, viene stravolta per sempre.

Durante la tempesta, infatti, Gaspard è attratto da un canto melodioso che lo conduce su una delle banchine della Senna, dove si imbatte in una sirena ferita e priva di sensi. Sceglierà così di prendersi cura di lei e, giorno dopo giorno, tra i due nascerà e crescerà un sentimento che sfiderà anche le loro diverse "nature".

Una sirena a Parigi: una scena del film

Insomma, Una sirena a Parigi punta a conquistare il pubblico attraverso un amore da favola e gli scenari incantevoli che la capitale francese sa donare. Nel corso del film, la memoria richiamerà alla mente un grande classico come La Sirenetta e quindi l'amore, per molti impossibile, che arriva a legare una creatura del mare ad un comune mortale. Un sentimento che è stato anche al centro di un film più recente come La forma dell'acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro, emblema dell'amore determinato a superare ogni ostacolo fisico e sociale.

Una sirena a Parigi: una scena del film

Ad interpretare i due protagonisti di Una sirena a Parigi sono Nicolas Duvauchelle (The Endless River) e Marilyn Lima. A completare il cast del film sono Rossy de Palma, Tchéky Karyo e Romane Bohringer. Diretto da Mathias Malzieu (Jack et la mécanique du cœur), il film arriverà nelle sale italiane il 20 agosto attraverso Vision Distribution.