Una pazza giornata di vacanza: scelto il regista che si occuperà del film spin-off

Secondo quanto riportato dallo scooper Jeff Sneider nella sua newsletter, David Katzenberg (The Goldbergs, It) avrebbe firmato per dirigere il film spin-off di Una pazza giornata di vacanza, film cult anni '80 diretto dal compianto John Hughes.

Sam and Victor's Day Off

Deadline aveva già confermato nell'agosto del 2022 che i creatori di Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald stavano producendo il progetto per la Paramount. Intitolato Sam and Victor's Day Off, il film seguirà le vicende dei parcheggiatori che scorrazzavano con la Ferrari del padre di Cameron per le strade di Chicago nel film originale.

La coppia era interpretata da Larry "Flash" Jenkins (morto nel 2019) e Richard Edson. Un lungometraggio incentrato su ciò che Sam e Victor fecero quel giorno è decisamente una scommessa per i produttori, considerando che i due personaggi non avevano nemmeno un nome nel film originale di John Hughes del 1986.

Bill Posley, che ha lavorato come story editor esecutivo in Cobra Kai, sembra destinato a scrivere la sceneggiatura. Nel complesso, il team di questo progetto ha sicuramente esperienza nel rielaborare un classico in una nuova storia.

Le liti tra Matthew Broderick e John Hughes

In una recente intervista, il protagonista del film originale Matthew Broderick ha rivelato di non aver avuto un rapporto idilliaco con il regista sul set:

"Non era affatto accomodante sotto certi punti di vista", ha ricordato Broderick parlando del compianto sceneggiatore-regista, durante l'ultimo episodio del podcast chiamato "It Happened in Hollywood" di The Hollywood Reporter. "Era preoccupato che il film non venisse fuori come voleva lui".

"Ricordo che abbiamo fatto una prova costumi all'inizio", ha continuato Broderick. "Io e gli altri attori abbiamo camminato per le strade di Chicago con i nostri costumi e ci hanno ripreso. È stata una tragedia. Quando hanno visto il girato, John ha detto che nessuno di noi era 'divertente da guardare'. Eravamo 'noiosi'. In realtà, a lui alcuni piacevano, altri no, e io ero uno di quelli che non piacevano. Io avevo già fatto qualche film, non era il mio debutto. Quindi quando mi ha detto: 'Non sono abituato a vedere qualcuno così spento', o qualcosa del genere, io ho risposto: 'Allora trovati qualcuno che ti piace'".