Una pazza giornata di vacanza, Matthew Broderick ricorda le liti con John Hughes: 'Mi disse che ero noioso'

Durante una nuova intervista pubblicata da The Hollywood Reporter, Matthew Broderick ha rivelato di aver avuto molti diverbi con John Hughes durante la realizzazione di Una pazza giornata di vacanza, la celeberrima commedia classica del 1986 diretta dal leggendario regista hollywoodiano.

"Non era affatto accomodante sotto certi punti di vista", ha ricordato Broderick parlando del compianto sceneggiatore-regista, durante l'ultimo episodio del podcast chiamato "It Happened in Hollywood" di The Hollywood Reporter. "Era preoccupato che il film non venisse fuori come voleva lui".

Una pazza giornata di vacanza: Matthew Broderick, Mia Sara ed Alan Ruck in una scena

L'attore ha anche affermato di aver trascorso ore nella piscina di Hughes a Brentwood durante le riprese, "fumando sigarette e mangiando patatine" mentre i due discutevano del ruolo che lo avrebbe reso una vera e propria superstar. Ma le cose si sono messe male per l'attore 23enne dopo che le riprese hanno avuto inizio a Chicago nel settembre 1985.

"Ricordo che abbiamo fatto una prova costumi all'inizio", ha aggiunto Matthew Broderick. "Io e gli altri attori abbiamo camminato per le strade di Chicago con i nostri costumi e ci hanno ripreso. È stata una tragedia. Quando hanno visto il girato, John ha detto che nessuno di noi era 'divertente da guardare'. Eravamo 'noiosi'. In realtà, a lui alcuni piacevamo, ad altri no, e io ero uno di quelli che non piacevano. Io avevo già fatto qualche film, non era il mio debutto. Quindi quando mi ha detto: 'Non sono abituato a vedere qualcuno così spento', o qualcosa del genere, io ho risposto: 'Allora trovati qualcuno che ti piace'".