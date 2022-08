Una pazza giornata di vacanza: in arrivo il film spinoff Sam and Victor's Day Off

Sam and Victor's Day Off, sviluppato dai creatori di Cobra Kai, sarà il film spinoff di Una pazza giornata di vacanza prodotto da Paramount.

Una pazza giornata di vacanza, il film cult degli anni '80, avrà uno spinoff intitolato Sam and Victor's Day Off e al lavoro sul progetto è il team di Cobra Kai.

Il lungometraggio sarà prodotto da Paramount Pictures e si basa sui personaggi del film originale.

Sam and Victor's Day Off sarà ambientato durante la stessa giornata del film originale e al centro della trama ci saranno i due parcheggiatori che erano stati interpretati da Richard Edson e Larry "Flash" Jenkins in Una pazza giornata di vacanza con star Matthew Broderick.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossenberg e Josh Heald, creatori di Cobra Kai, si occuperanno dello sviluppo del film che sarà scritto da Bill Posley (Bitch Ass).

I tre sono inoltre al lavoro sulla serie Obliterated e un film ispirato ad Ancient Aliens di History Channel.

Nel team della produzione ci sono anche Paul Young (Key & Peele), Stephen Cedars, Benji Kleiman e Scott Yacyshyn.