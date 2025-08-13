Liam Neeson e Pamela Anderson pronti per Una Pallottola spuntata 5? Ci sono importanti novità

La produttrice Erica Huggins conferma che il team creativo, insieme alle star Liam Neeson e Pamela Anderson, sta già discutendo possibili idee per il futuro della saga comica di successo.

Il successo internazionale di Una Pallottola Spuntata continua a generare entusiasmo, tanto che la produttrice Erica Huggins ha rivelato nuovi dettagli su un possibile quinto capitolo della saga. In una recente intervista, Huggins ha confermato che le prime conversazioni su Una Pallottola Spuntata 5 sono già iniziate, coinvolgendo sia il team creativo sia le star Liam Neeson e Pamela Anderson.

La conferma della produttrice sul futuro della saga

Parlando con The Hollywood Reporter, Huggins ha raccontato che le discussioni su un nuovo episodio sono avvenute già durante la promozione del film attualmente in sala. "Abbiamo avuto numerose conversazioni tra i registi, e certamente anche con Pam e Liam, su cosa potrebbe accadere dopo", ha spiegato. "Akiva, Dan e Doug, i nostri sceneggiatori, stanno già scambiandosi idee su nuove direzioni per la storia".

Il film è stato scritto da Dan Gregor, Doug Mand e Akiva Schaffer, quest'ultimo anche alla regia. Il trio ha saputo reinterpretare il celebre tono della saga originale, mescolando gag slapstick e citazioni pop con un umorismo adatto al pubblico contemporaneo.

Risultati al botteghino e accoglienza

Dalla sua uscita, Una Pallottola Spuntata ha raccolto 56,4 milioni di dollari a livello globale, mantenendo incassi costanti settimana dopo settimana. Il film ha ricevuto recensioni positive sia dalla critica che dagli spettatori, consolidando la possibilità di un sequel.

Oltre a Liam Neeson e Pamela Anderson, il film vanta un cast corale che include Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu e Danny Huston. Una squadra eterogenea che, secondo Huggins, ha contribuito a creare l'energia unica che il pubblico ha apprezzato. Una Pallottola Spuntata è attualmente disponibile nelle sale cinematografiche, ma il suo futuro potrebbe già essere in scrittura.