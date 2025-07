Una pallottola spuntata: svelata la durata ufficiale del reboot con Liam Neeson

Il ritorno di Una pallottola spuntata con Liam Neeson promette risate compatte: il film durerà meno di un'ora e mezza, in perfetto stile slapstick.

Mentre l'estate cinematografica è dominata da supereroi e colossal, un titolo comico si prepara a fare il suo ingresso con umorismo demenziale e ritmo scatenato. Una pallottola spuntata tornerà sul grande schermo il 30 luglio 2025 con un reboot che omaggia lo spirito della trilogia originale e introduce Liam Neeson nel ruolo del nuovo tenente Frank Drebin Jr.

Accanto all'attore troviamo Pamela Anderson, già un tempo associata al franchise, e Paul Walter Hauser, noti per la loro versatilità tra comicità e ruoli drammatici. Il reboot si pone come una continuazione spirituale della saga cult, mantenendo un tono irriverente e citazioni a raffica.

Una durata perfettamente calibrata per il reboot comico

Stando a quanto certificato dal British Board of Film Classification (BBFC), il film ha una durata ufficiale di 84 minuti. Una scelta che rispecchia la struttura dei capitoli storici: l'originale del 1988 durava 85 minuti, seguito da sequel da 85 e 82 minuti. Anche in questo caso, il film sembra voler rispettare la tradizione: un montaggio serrato, ideale per un ritmo comico incessante.

Una Pallottola Spuntata: una scena

Sottraendo i titoli di coda, ci si può aspettare circa 80 minuti effettivi di gag, parodie e battute nonsense. Una durata breve, ma coerente con lo stile slapstick che ha reso celebre il franchise.

Secondo la sinossi ufficiale diffusa da Eagle Pictures, il film segue le gesta del figlio del leggendario tenente Drebin: "Solo un uomo ha le pall...ottole giuste per guidare la squadra di polizia e salvare il mondo. Il tenente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) è pronto a raccogliere l'eredità del padre in Una pallottola spuntata".

La regia è affidata a Akiva Schaffer, anche autore della sceneggiatura assieme a Dan Gregor e Doug Mand. Alla produzione figurano Daniel M. Stillman, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary ed Erica Huggins. Nel cast: Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu e Danny Huston.