Robbie Williams: in preparazione il biopic Better Man, sulla vita dell'ex Take That

Anche l'ex membro dei Take That Robbie Williams avrà il suo biopic, Better Man, che sarà diretto dal regista di The Greatest Showman Michael Gracey. Il film sarà una fantastica storia di formazione sull'improbabile ascesa del celebre cantautore, dapprima frontman del gruppo Take That e poi diventato una superstar mondiale.

Robbie Williams durante una performance

Il biopic Better Man racconterà la storia di Robbie Williams esplorando tutto ciò che ha vissuto per diventare la superstar che è ancora oggi e raccontando i demoni che ha affrontato. A 16 anni, Robbie Williams era già famosissimo come cantante della band di successo Take That, ma ha poi raggiunto la vetta come artista solista regalando ai fan brani come Angel, Feel, Rock DJ e tantissimi altri.

La sua ascesa è avvenuta velocemente, con 11 dei suoi 12 album al primo posto nel Regno Unito e sei di questi tra i primi 100 album più venduti. I suoi tour sono sempre stati esauriti all'istante ed è entrato anche nel libro dei record per aver venduto 1,6 milioni di biglietti per il suo tour in un giorno. È stato a lungo una personalità provocante e fuori misura.

Come riferisce Deadline, Michael Gracey ha affermato che il film è scaturito da lunghe conversazioni avute con Robbie Williams, un processo iniziato dopo The Greatest Showman a Los Angeles e Londra, ed è durato un paio d'anni. I brani di successo del cantante faranno parte della pellicola, ma il regista non ha confermato se Robbie Williams comparirà in qualche forma nel film.

Michael Gracey sarà sia regista che produttore insieme a Jules Daly per Big Red Films e Craig McMahon per McMahon International. La produzione del film dovrebbe iniziare quest'estate.