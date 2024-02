Better Man: il film sulla carriera di Robbie Williams viene acquistato da Paramount Pictures

Paramount Pictures ha acquistato con un investimento di 25 milioni di dollari i diritti americani per la distribuzione di Better Man, il film musical diretto da Michael Gracey sulla vita e sulla carriera di Robbie Williams.

Il lungometraggio, una produzione indipendente, è stato girato a Victoria, in Australia, sfruttando i sostegni economici previsti dal governo locale.

Il progetto sulla vita della star

Michael Gracey, che ha già portato al successo The Greatest Showman, ha scritto la sceneggiatura di Better Man in collaborazione con Oliver Cole e Simon Gleeson.

Il lungometraggio racconterà l'ascesa verso la fama di Robbie Williams, seguendo le esperienze che lo hanno formato e i demoni contro cui ha combattuto dentro e fuori dal palco.

L'artista è diventato famoso a 16 anni entrando a far parte della boyband Take That, uscendo poi dal gruppo e continuando la sua carriera come solista.

In carriera Williams ha avuto 11 dei suoi 12 album al primo posto in classifica nel Regno Unito, oltre ad aver stabilito un primato vendendo 1,6 milioni di biglietti per un tour in un giorno solo.

The Greatest Showman, Michael Gracey: "Hugh Jackman ha creduto in me, girare il film è stato straordinario"

Le dichiarazioni del regista

Gracey, presentando il progetto, aveva spiegato: "Robbie è un uomo comune, che ha semplicemente sognato in grande e ha seguito quei sogni, che lo hanno portato in un posto incredibile. Grazie a quello è una storia con cui ci si può immedesimare incredibilmente. Non è il migliore cantante, o ballerino, e, tuttavia, è riuscito a vendere 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Puoi immedesimarti nel tizio che non si considera un talento straordinario, anche se, ovviamente, lo è. Quello che ha avuto è la forza di volontà, la visione, e la sicurezza per dire 'Seguirò il mio sogno'. Per noi, come spettatori, è una finestra sul mondo di cosa potrebbe accadere se ci decidessimo di agire e inseguire quel sogno impossibile che tanti di noi mettono da parte".

Il filmmaker aveva aggiunto: "L'intero script è nato da ore di conversazioni che io e Robbie abbiamo avuto nel suo studio di registrazione a casa sua. Lasciavamo aperto il microfono e parlavamo per ore. Alcune sessioni non erano grandiose e negli ultimi cinque minuti diceva qualcosa di così onesto e vero che rimanevo stupito. Pensavo che non avrei mai potuto inventare una battuta così brillante se avessi scritto una sceneggiatura".

Nel cast del film c'è lo stesso Williams, mentre Jonno Davies ha il ruolo della star da giovane. Nel cast anche Steve Pe,berton, Alison Steadman, Damon Herriman, Anthony Hayes, Kate Mulvaney.