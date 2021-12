Robbie Williams: Better Man, il biopic sull'ex Take That, si girerà in Australia a inizio 2022

Si girerà in Australia, a Melbourne, il biopic Better Man, incentrato sulla vita dell'ex Take That Robbie Williams, uno degli artisti che ha venduto di più nella storia.

Il biopic sulla vita di Robbie Williams, intitolato Better Man, ha trovato la sua location: il film sull'ex Take That si girerà a Melbourne, Australia, a inizio 2022 sotto la regia di Michael Gracey.

Robbie Williams alla finale del programma X-Factor, nel 2019

Robbie Williams è uno degli artisti più amati al mondo e uno dei cantanti che ha venduto di più. Dal 1989 al 1995, l'artista ha militato nei Take That per poi intraprendere una fortunata carriera solista. Better Man offrirà uno sguardo introspettivo sulle esperienze che lo hanno plasmato sia dentro che fuori dal palco.

L'inglese Robbie Williams dovrebbe apparire nei panni di se stesso, con alcune delle sue canzoni reinterpretate e ricontestualizzate nel film.

"Sono così entusiasta di fare questo film a Victoria con il mio amico Michael Gracey", ha detto Williams.

Il progetto è stato confermato dal governo federale australiano e dalle autorità dello stato di Victoria. Beneficerà del regime fiscale agevolato e del programma di incentivi di Film Victoria.

L'Australia è stata la sede di numerose produzioni internazionali dall'inizio dell'emergenza sanitaria e sono in corso numerosi nuovi progetti di costruzione di studios per espandere la capacità di accoglienza della nazione.

"Better Man si preannuncia un importante evento cinematografico e non potremmo essere più entusiasti del fatto che verrà girato a Melbourne, che è anche la città natale del regista Michael Gracey", ha affermato Joel Pearlman, produttore di Roadshow Films.

"Raccontare la storia unica di Robbie William nella mia stessa città, è un sogno che diventa realtà. C'è un'energia creativa che brucia in tutta l'industria cinematografica di Melbourne e so che questo film prospererà qui", ha detto Gracey.