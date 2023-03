Una Notte da Leoni, la saga su Prime Video in streaming da oggi

Arriva oggi 31 marzo 2023 in streaming su Amazon Prime Video la fortunata saga di Una Notte da Leoni, con i tre film disponibili per tutti gli utenti abbonati al servizio.

In Una notte da leoni due giorni prima del suo matrimonio, Doug si reca con i suoi tre amici a Las Vegas per un'indimenticabile festa di addio al celibato. Quando, dopo una notte di pazzie, i tre amici si svegliano non riescono a ricordare niente della sera precedente. Però nella loro suite al Caesars Palace trovano una tigre nella vasca da bagno e un bambino di sei mesi in un armadio. Nel frattempo Doug è sparito. Così nel poco tempo che rimane prima del matrimonio i tre si mettono alla ricerca di Doug cercando di ricostruire gli eventi della nottata per capire cosa è realmente accaduto e sperare che Doug arrivi in tempo a Los Angeles per il suo matrimonio.

Nei panni dei malcapitati amici dello sposo un trio comico d'eccezione: Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Del cast avrebbe dovuto far parte anche Lindsay Lohan, nei panni dell'immancabile prostituta, poi interpretata da Heather Graham: la rossa ex bambina prodigio del cinema per famiglie, però, aveva rifiutato il ruolo convinta dal copione che il film sarebbe stato un sonoro flop al botteghino.

In Una notte da leoni 2 Phil, Stu, Alan e Doug decidono di fare un viaggio nell'esotica Tailandia per festeggiare il matrimonio di Stu. Dopo l'indimenticabile addio al celibato di Las Vegas, Stu non ha intenzione di ripetere l'esperienza e ha deciso di optare per un tranquillo brunch pre-matrimonio. Le cose, però, non andranno come previsto. Ciò che accadde a Las Vegas rimane a Las Vegas, ma ciò che accadrà a Bangkok è inimmaginabile. Il trio comico d'eccezione torna per un'avventura ancora più fuori di testa. E anche questa volta, nonostante critici ancora più "cattivi" e due nomination ai Razzie Awards, il film si rivela un successo di pubblico, diventando record di incassi all'esordio per una commedia.

In Una notte da leoni 3 sono passati quattro anni da Las Vegas e due da Bangkok, Phil, Stu e Doug vivono tranquilli la loro vita da sposati. Alan è l'unico che ancora non ha trovato un senso nella vita; ha smesso di prendere le sue medicine e la sua follia e le sue assurdità sembrano non avere limiti. I ragazzi e la famiglia lo convincono ad andare a curarsi in una clinica in Arizona. Nessun matrimonio, nessun addio al celibato, nessuna sbronza da smaltire quindi, ma qualcosa va storto naturalmente. Il passato li perseguita, in questo caso nella persona del loro nuovo incubo, il gangster Marshall (John Goodman), che ha un conto in sospeso con Leslie Chow (Ken Jeong): i nostri scopriranno la verità su quello che realmente è successo quella notte a Las Vegas e dovranno tornarci per finire quello che era stato iniziato.