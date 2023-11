Una notte da leoni 4, Bradley Cooper non ha dubbi: 'Lo farei subito'

Cooper sarebbe più che favorevole a tornare in un eventuale quarto capitolo del franchise.

Nel corso di una sua ospitata a The New Yorker Radio Hour, Bradley Cooper ha parlato della possibilità di tornare per un eventuale Una notte da leoni 4.

"Hai finito di divertirti?", gli ha chiesto il conduttore David Remnick. "In altre parole, se arrivasse un altro ruolo comico piuttosto divertente, dovessero essere tre mesi della tua vita, e non dovesse essere Una notte da leoni 5, ma qualcosa di simile?".

"Beh, si certo farei anche Una notte da leoni 5", ha risposto Cooper. "Prima però dovrei fare Una notte da leoni 4, però sì, lo farei".

Alla domanda se non lo farebbe "solo per pagare le bollette", la risposta di Cooper non è cambiata. "Probabilmente farei Una notte da leoni 4 all'istante, sì", ha risposto, "solo perché adoro Todd [Phillips], adoro Zach [Galifianakis] e adoro Ed [Helms]. Probabilmente lo farei, sì".

Cooper ha fatto notare, tuttavia, che solo perché lui sia pronto a riprendere il ruolo, non significa che il cast e la troupe cominceranno a lavorare su un altro film. "Non credo che Todd lo farà mai", ha aggiunto.

Uscito nel 2009, Una notte da leoni seguiva un gruppo di amici, più lo strambo cognato dello sposo, per una notte folle a Las Vegas per un addio al celibato. Il film ha generato due sequel, usciti nel 2011 e nel 2013.